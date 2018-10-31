ОБСЄ зафіксувала зближення позицій українських сил та бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Поблизу Ставків і Горлівки Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на Донбасі зафіксувала нові системи траншей, які просуваються на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін. Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня ми помітили ознаки просування вперед на двох ділянках. Наші безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії виявили поблизу Ставків і Горлівки нові системи траншей, що просуваються далі на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін, яка в одному місці скоротилась майже на 1 км", - зазначив Хуг.
За його словами, останні просування подібні до тих, що відбувались у Жолобку, Водяному і Південному, раніше - у Золотому.
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"Існує прямий зв'язок між просуванням вперед і підвищенням рівня насильства", - додав представник місії.
При цьому він нагадав, що раніше сторони домовилися про розведення озброєння на трьох пілотних ділянках, однак місія досі фіксує озброєння у тих районах з обох боків.
Нагадаємо, до кінця поточного року в ООС не очікують широкомасштабних наступальних дій з боку ворога.
Також нагадаємо, Об'єднані сили не готуються до ведення бойових дій у населених пунктах для звільнення тимчасово окупованих територій Донбасу.