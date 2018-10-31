ОБСЄ зафіксувала зближення позицій українських сил та бойовиків на Донбасі

"Минулого тижня ми помітили ознаки просування вперед на двох ділянках. Наші безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії виявили поблизу Ставків і Горлівки нові системи траншей, що просуваються далі на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін, яка в одному місці скоротилась майже на 1 км", - зазначив Хуг.

За його словами, останні просування подібні до тих, що відбувались у Жолобку, Водяному і Південному, раніше - у Золотому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хуг навів докази присутності РФ на Донбасі

"Існує прямий зв'язок між просуванням вперед і підвищенням рівня насильства", - додав представник місії.

При цьому він нагадав, що раніше сторони домовилися про розведення озброєння на трьох пілотних ділянках, однак місія досі фіксує озброєння у тих районах з обох боків.

Нагадаємо, до кінця поточного року в ООС не очікують широкомасштабних наступальних дій з боку ворога.



Також нагадаємо, Об'єднані сили не готуються до ведення бойових дій у населених пунктах для звільнення тимчасово окупованих територій Донбасу.