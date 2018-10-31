ОБСЕ зафиксировала сближение позиций украинских сил и боевиков на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Вблизи Ставков и Горловки Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировала новые системы траншей, которые продвигаются на запад, сокращая расстояние между позициями сторон. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе мы заметили признаки продвижения вперед на двух участках. Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия обнаружили вблизи Ставков и Горловки новые системы траншей, которые продвигаются дальше на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, который в одном месте сократился почти на 1 км" , - отметил Хуг.
По его словам, последние продвижения подобны тем, что происходили в Жолобке, Водяном и Пивденном, раньше - в Золотом.
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"Существует прямая связь между продвижением вперед и повышением уровня насилия", - добавил представитель миссии.
При этом он напомнил, что ранее стороны договорились о разведении вооружения на трех пилотных участках, однако миссия до сих пор фиксирует вооружение в тех районах с обеих сторон.
Напомним, до конца текущего года в ООС не ожидают широкомасштабных наступательных действий со стороны врага.
Также напомним, Объединенные силы не готовятся к ведению боевых действий в населенных пунктах для освобождения временно оккупированных территорий Донбасса.