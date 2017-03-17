ОБСЄ зафіксувала майже 15 тис. порушень режиму тиші на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 14 тис. 698 випадків порушення режиму припинення вогню. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“14 тис. 698 разів минулого тижня СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала порушення режиму припинення вогню. 14 тис. 698 — це кількість, коли сторони застосовували танки, артилерію, міномети та інші системи озброєння, це кількість разів, коли життя та майно українців по обидві боки наражалися на небезпеку”, — зазначив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, Україна наполягає на розширені СММ ОБСЄ на Донбасі.