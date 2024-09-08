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Обстріли рф: в зоні відповідальності "Північ" за добу загинуло 2 цивільних

Обстріли рф: в зоні відповідальності "Північ" за добу загинуло 2 цивільних

Київ • УНН

 • 23229 перегляди

За добу в зоні відповідальності "Північ" через російські обстріли загинуло 2 цивільних, 6 поранено. Зафіксовано 89 обстрілів (277 вибухів) у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Через російські обстріли минулої доби в зоні відповідальності "Північ" загинуло дві цивільні особи, шестеро - поранені.

Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативне командування "Північ".

Унаслідок російських обстрілів минулої доби загинуло дві цивільні особи, шестеро - поранені. Пошкоджено/зруйновано приватні житлові та дачні будинки, об'єкт інфраструктури та автомобілі

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби станом на 05:00 8 вересня нараховано 89 обстрілів (277 вибухів) із різних видів озброєння.

Доповнення

Ворожі війська завдали авіаудару по дачному масиву в Сумах, внаслідок чого загинуло подружжя та постраждало 4 особи, включаючи дітей. Зруйновано один будинок, пошкоджено 20 будинків та 4 автомобілі.

 рф обстріляла Херсонщину, забравши життя однієї людини та поранивши дев'ятьох. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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