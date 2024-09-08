Обстріли рф: в зоні відповідальності "Північ" за добу загинуло 2 цивільних
Київ • УНН
За добу в зоні відповідальності "Північ" через російські обстріли загинуло 2 цивільних, 6 поранено. Зафіксовано 89 обстрілів (277 вибухів) у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
Через російські обстріли минулої доби в зоні відповідальності "Північ" загинуло дві цивільні особи, шестеро - поранені.
Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативне командування "Північ".
Унаслідок російських обстрілів минулої доби загинуло дві цивільні особи, шестеро - поранені. Пошкоджено/зруйновано приватні житлові та дачні будинки, об'єкт інфраструктури та автомобілі
Повідомляється, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби станом на 05:00 8 вересня нараховано 89 обстрілів (277 вибухів) із різних видів озброєння.
Доповнення
Ворожі війська завдали авіаудару по дачному масиву в Сумах, внаслідок чого загинуло подружжя та постраждало 4 особи, включаючи дітей. Зруйновано один будинок, пошкоджено 20 будинків та 4 автомобілі.
рф обстріляла Херсонщину, забравши життя однієї людини та поранивши дев'ятьох.