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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрелы рф: в зоне ответственности «Север» за сутки погибло 2 гражданских

Обстрелы рф: в зоне ответственности «Север» за сутки погибло 2 гражданских

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 06:28  •  11412 просмотра

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За сутки в зоне ответственности «Север» из-за российских обстрелов погибли 2 гражданских, 6 ранены. Зафиксировано 89 обстрелов (277 взрывов) в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки в зоне ответственности «Север» погибли два гражданских лица, шестеро - ранены.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на оперативное командование «Север».

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки погибли два гражданских лица, шестеро - ранены. Повреждены/разрушены частные жилые и дачные дома, объект инфраструктуры и автомобили

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего в течение суток по состоянию на 05:00 8 сентября насчитано 89 обстрелов (277 взрывов) из различных видов вооружения.

Дополнение

Вражеские войска нанесли авиаудар по дачному массиву в Сумах, в результате чего погибли супруги и пострадали 4 человека, включая детей. Разрушен один дом, повреждены 20 домов и 4 автомобиля.

 рф обстреляла Херсонщину, унеся жизни одного человека и ранив девятерых. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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