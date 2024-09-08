Обстрелы рф: в зоне ответственности «Север» за сутки погибло 2 гражданских

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки в зоне ответственности «Север» погибли два гражданских лица, шестеро - ранены.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на оперативное командование «Север».

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки погибли два гражданских лица, шестеро - ранены. Повреждены/разрушены частные жилые и дачные дома, объект инфраструктуры и автомобили - говорится в сообщении.

Сообщается, что российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего в течение суток по состоянию на 05:00 8 сентября насчитано 89 обстрелов (277 взрывов) из различных видов вооружения.

Дополнение

Вражеские войска нанесли авиаудар по дачному массиву в Сумах, в результате чего погибли супруги и пострадали 4 человека, включая детей. Разрушен один дом, повреждены 20 домов и 4 автомобиля.

рф обстреляла Херсонщину, унеся жизни одного человека и ранив девятерых.