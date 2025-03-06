Обстріли на Херсонщині: одна людина загинула, ще чотири особи отримали поранення

За минулу добу ворожі війська завдали численних ударів по мирним населеним пунктам Херсонщини. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Зокрема під обстрілами опинилися Антонівка, Білозерка, Берислав, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Миколаївка, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новоберислав, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Червоний Маяк, Чорнобаївка та місто Херсо. Окупанти пошкодили 35 приватних будинків, а також знищили газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Внаслідок агресії ворога одна людина загинула, ще чотири особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Українські дрони знищили тренувальний полігон окупантів на Херсонщині: десятки жертв