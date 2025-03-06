Обстрелы в Херсонской области: один человек погиб, еще четверо получили ранения
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли 27 населенных пунктов Херсонской области, повредив 35 частных домов и инфраструктуру. В результате атак погиб один человек, четверо ранены.
За минувшую добу вражеские войска нанесли многочисленные удары по мирным населенным пунктам Херсонщины. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В частности, под обстрелами оказались Антоновка, Белозерка, Берислав, Бургунка, Велетенское, Веселое, Днепровское, Змиевка, Зеленовка, Инженерное, Комышаны, Николаевка, Микольское, Михайловка, Молодежное, Монастырское, Новоберислав, Ольговка, Понятовка, Приднепровское, Софиевка, Станислав, Томина Балка, Широкая Балка, Красный Маяк, Чернобаевка и город Херсон. Оккупанты повредили 35 частных домов, а также уничтожили газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.
В результате агрессии врага один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
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