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Обстріли позицій ЗСУ загрожують Росії продовженням санкцій - Арестович

Обстріли позицій ЗСУ загрожують Росії продовженням санкцій - Арестович

Київ • УНН

 • 20657 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Обстріли позицій Збройних Сил України на Донбасі, внаслідок чого загинули два військовослужбовці, загрожують Російській Федерації продовженням санкцій. Про це УНН розповів речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

“Для Росії це може загрожувати продовженням терміну дії попередніх санкцій. Щодо нових, то я не думаю, що один або два таких інциденти, на жаль трагічних, приведуть до застосування нових санкцій. Але це буде потужним аргументом для збереження попередніх”, - зазначив речник України в ТКГ.

За словами Арестовича, представники ОБСЄ мають вжити низку дипломатичних заходів у таких випадках.

“Перш за все, розсилають ноти (різновид документів зовнішньодипломатичного листування - ред.), зауваження. Ноти, це дипломатичний документ високого рангу, для них це як ляпас діє в дипломатії. Представники ОБСЄ фіксують це у своїх звітах і все направляється до лідерів країн Нормандської четвірки. Це скандал на міжнародному рівні. Дуже дієвий механізм, насправді. Тому що коли будуть посилатися на продовження санкцій ЄС та НАТО або надання військової допомоги Україні вони, в тому числі, нададуть ці документи”, - продовжив Олексій Арестович.

Він зазначив, що покарання винних за такі проступки мають бути передбачені в Статутах кожної зі сторін. А спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, як посередник, має допомагати їх встановленню й давати гарантії, що буде дисциплінарне покарання.

"Є прописані так звані “додаткові заходи з підтримання вогню” й виконання попередніх домовленостей. Вони передбачають створення координаційного механізму. І коли наша сторона звертається до представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ - вони виходять на росіян, ми повідомляємо росіян і через три прямих канали кажемо: “Дотримуймось режиму припинення вогню”. І тричі за дві минулі доби вдалося швидко “загасити вогонь”. І тим самим механізмом відбувається накладання дисциплінарної відповідальності на осіб, командирів, винних у порушенні режиму припинення вогню. Це стосується як російських, так і українських військових, але ж ми не порушуємо”, - підсумував речник.

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок обстрілів, двоє українських військовослужбовців загинуло.

Зазначимо, що Україна вранці оголосила, що скликає термінове засідання ТКГ через загибель двох військових на Донбасі.

Додамо, що безпекова підгрупа ТКГ по Донбасу збереться сьогодні о 17:00.

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