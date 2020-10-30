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Обстрелы позиций ВСУ угрожают России продолжением санкций - Арестович

Обстрелы позиций ВСУ угрожают России продолжением санкций - Арестович

Киев  •  УНН

 • 20654 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе, в результате чего погибли двое военнослужащих, угрожают Российской Федерации продлением санкций. Об этом УНН рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Для России это может грозить продлением срока действия предыдущих санкций. Относительно новых, я не думаю, что один или два таких инцидента, к сожалению трагических, приведут к применению новых санкций. Но это будет мощным аргументом для сохранения предыдущих", - отметил представитель Украины в ТКГ.

По словам Арестовича, представители ОБСЕ должны принять ряд дипломатических мер в таких случаях.

"Прежде всего, рассылают ноты (разновидность документов внешнедипломатической переписки - ред.), замечания. Ноты, это дипломатический документ высокого ранга, для них это как пощечина действует в дипломатии. Представители ОБСЕ фиксируют это в своих отчетах и все направляется к лидерам стран Нормандской четверки. Это скандал на международном уровне. Очень действенный механизм, на самом деле. Потому что когда будут ссылаться на продолжение санкций ЕС и НАТО или предоставление военной помощи Украине они, в том числе, предоставят эти документы", - продолжил Алексей Арестович.

Он отметил, что наказание виновных за такие проступки должно быть предусмотрено в Уставах каждой из сторон. А специальная мониторинговая миссия ОБСЕ как посредник, должна помогать их установлению и давать гарантии, что будет дисциплинарное наказание.

"Есть прописаны так называемые "дополнительные меры по поддержанию огня" и выполнение предыдущих договоренностей. Они предусматривают создание координационного механизма. И когда наша сторона обращается к представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - они выходят на россиян, мы сообщаем россиянам и через три прямые каналы говорим: "Давайте придерживаться режима прекращения огня". И трижды за двое прошедших суток удалось быстро "погасить огонь". И тем самым механизмом происходит наложение дисциплинарной ответственности лиц, командиров, виновных в нарушении режима прекращения огня. Это касается как российских, так и украинских военных, но мы не нарушаем", - подытожил спикер.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов, двое украинских военнослужащих погибли.

Отметим, что Украина утром объявила, что созывает экстренное заседание ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.

Добавим, что подгруппа по безопасности в ТКГ по Донбассу соберется сегодня в 17:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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