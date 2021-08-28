Обстріл в Авдіївці: пошкоджено промислову базу, потрапило і по електриці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Терористи обстріляли промислову базу в Авдіївці, де перебувають українські військовослужбовці, серед яких один поранений. База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків. Про це журналісту УНН заявив керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Віталій Барабаш.
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“Внаслідок обстрілів постраждала промислова база, в якій знаходяться військові. Це поруч з п’ятиповерховими будинками, щодо самої цивільної інфраструктури - потрапило трохи по електриці”, - зазначив Барабаш.
Деталі
За попередньою інформацією, є один поранений серед військових. Керівник ВЦА зазначив, що обстріли бойовиками відбулися у два етапи: перший обстріл тривав з 06:15 до 07:50 ранку сьогодні, другий з 08:50 до 10:15 ранку.
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“Близько 25 снарядів прилетіло, орієнтовно, з “Гвоздики”. Бойовики відкрили вогонь з боку окупованого Спартака. Другий етап почався о 8:50 до 10:15. Там було більше 30 прильотів. Були і 122 й калібр і “Гвоздика”, - додав Барабаш.
Додамо
За даними Укрзалізниці, через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.
Також повідомлялося, що під час обстрілу, який почався о 6:15, один український військовий отримав поранення.