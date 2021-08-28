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Обстрел в Авдеевке: повреждено промышленную базу, попало и по электрике

Обстрел в Авдеевке: повреждено промышленную базу, попало и по электрике

Киев  •  УНН

 • 41377 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Террористы обстреляли промышленную базу в Авдеевке, где находятся украинские военнослужащие, среди которых один ранен. База находится у пятиэтажных жилых домов. Об этом журналисту УНН заявил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Барабаш.

Цитата

"В результате обстрелов пострадала промышленная база, в которой находятся военные. Это рядом с пятиэтажными домами, по самой гражданской инфраструктуре - попало немного по электрике", - отметил Барабаш.

Детали

По предварительной информации, один раненый среди военных. Руководитель ВГА отметил, что обстрелы боевиками произошли в два этапа: первый обстрел продолжался с 6:15 до 7:50 утра сегодня, второй с 8:50 до 10:15 утра.

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"Около 25 снарядов прилетело, ориентировочно, с "Гвоздики". Боевики открыли огонь со стороны оккупированного Спартака. Второй этап начался в 8:50 к 10:15. Там было более 30 прилетов. Были и 122 и калибр и "Гвоздика", - добавил Барабаш.

Добавим

По данным Укрзализныци, из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие.

Также сообщалось, что во время обстрела, который начался в 6:15, один украинский военный получил ранения.

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