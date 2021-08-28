На Донеччині через обстріл бойовиків тимчасово обмежено рух поїздів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

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"Через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, поїзди № 136 Київ — Авдіївка та № 826 Дніпро — Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

Нагадаємо, обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті Укрзалізниці.

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