Обстріл ТЦ Кременчука: кількість жертв зросла до 11, один постраждалий помер у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу торговельного центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 11 людей. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.
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“Вже 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ”, — написав він.
У той же час у ДСНС уточнили, що на місці пожежі виявлено тіла 10 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Всього загинуло 11 осіб.
Деталі
Він також повідомив, що ТРЦ “Амстор” у місті повністю знищений після ракетного удару.
Доповнення
Двадцять одну людину госпіталізовано до медичних закладів Кременчука, 6 з них перебувають у важкому стані після ракетного обстрілу торговельного центру.
Окупанти вдарили ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що було випущено дві ракети по місту. Друга з них потрапила у міський стадіон.