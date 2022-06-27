Обстріл ТЦ Кременчука: кількість жертв зросла до 11, один постраждалий помер у лікарні

Цитата

“Вже 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ”, — написав він.

У той же час у ДСНС уточнили, що на місці пожежі виявлено тіла 10 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Всього загинуло 11 осіб.

Деталі

Він також повідомив, що ТРЦ “Амстор” у місті повністю знищений після ракетного удару.

Доповнення

Двадцять одну людину госпіталізовано до медичних закладів Кременчука, 6 з них перебувають у важкому стані після ракетного обстрілу торговельного центру.

Окупанти вдарили ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що було випущено дві ракети по місту. Друга з них потрапила у міський стадіон.