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Обстріл ТЦ Кременчука: кількість жертв зросла до 11, один постраждалий помер у лікарні

Обстріл ТЦ Кременчука: кількість жертв зросла до 11, один постраждалий помер у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу торговельного центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 11 людей. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.

Цитата

“Вже 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ”, — написав він.

У той же час у ДСНС уточнили, що на місці пожежі виявлено тіла 10 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Всього загинуло 11 осіб.

Деталі

Він також повідомив, що ТРЦ “Амстор” у місті повністю знищений після ракетного удару.

Доповнення

Двадцять одну людину госпіталізовано до медичних закладів Кременчука, 6 з них перебувають у важкому стані після ракетного обстрілу торговельного центру.

Окупанти вдарили ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що було випущено дві ракети по місту. Друга з них потрапила у міський стадіон.

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