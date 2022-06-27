Обстрел ТЦ Кременчуга: количество жертв возросло до 11, один пострадавший скончался в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате вражеского обстрела торгового центра “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.
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“Уже 11 погибших в результате ракетного удара по Кременчугу. Спасатели продолжают разбирать завалы ТРЦ”, — написал он.
В то же время в ГСЧС уточнили, что на месте пожара обнаружены тела 10 погибших, в лечебные учреждения обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы (1 человек умер в больнице). Всего погибли 11 человек.
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Он также сообщил, что ТРЦ “Амстор” в городе полностью уничтожен после ракетного удара.
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Двадцать один человек госпитализирован в медицинские учреждения Кременчуга, 6 из них находятся в тяжелом состоянии после ракетного обстрела торгового центра.
Оккупанты ударили ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что были выпущены две ракеты по городу. Вторая из них попала в городской стадион.