Обрання запобіжного заходу "Слузі народу" Кузьміних: суд відмовив у відводі секретаря судового засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Суддя Вищого антикорупційного суду України відмовив захисту нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тисяч гривень хабара, у відводі секретаря судового засідання, передає кореспондент УНН.
Цитата
“У задоволенні... відводу секретаря судового засідання відмовити”, — сказав суддя.
Що було раніше
Адвокат Кузьміних подала клопотання про відвід секретаря судового засідання.
Доповнення
Сергій Кузьміних прибув сьогодні після 16:00 до Вищого антикорупційного суду України для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Кузьміних не з’явився сьогодні, 8 лютого на засідання до ВАКС, де йому повинні обрати запобіжний захід. Його захист заявив, що наразі нардеп перебуває у Житомирі.
Прокуратура наполягатиме на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.
Контекст
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.
Згодом Кузьміних затримали та повідомили про підозру.
До слова
Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.