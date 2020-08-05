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Обрання запобіжного заходу "київському терористу": суд розглядає заяву про відвід судді

Обрання запобіжного заходу "київському терористу": суд розглядає заяву про відвід судді

Київ • УНН

 • 11800 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва розглядає заяву про відвід судді Галини Матійчук від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу "київському терористу" - громадянину Узбекистану, якого підозрюють у погрозі підірвати столичний бізнес-центр. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі суду.

"Наразі розглядається заява про відвід слідчого судді", - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, так званому "київському терористу" — громадянину Узбекистану, який погрожував підірвати столичний бізнес-центр, обиратимуть запобіжний захід без присутності ЗМІ через виявлення коронавірусу у працівників суду.

Нагадаємо, "київському терористу" повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно.

Нагадаємо, у МВС прокоментували зв'язок "київського" та "луцького" терористів.

Як повідомлялося раніше в УНН, у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.

Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, здетонує вибухівка в його рюкзаку.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.

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