Обрання запобіжного заходу "київському терористу": суд розглядає заяву про відвід судді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва розглядає заяву про відвід судді Галини Матійчук від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу "київському терористу" - громадянину Узбекистану, якого підозрюють у погрозі підірвати столичний бізнес-центр. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі суду.
"Наразі розглядається заява про відвід слідчого судді", - сказали у пресслужбі.
Як повідомлялося, так званому "київському терористу" — громадянину Узбекистану, який погрожував підірвати столичний бізнес-центр, обиратимуть запобіжний захід без присутності ЗМІ через виявлення коронавірусу у працівників суду.
Нагадаємо, "київському терористу" повідомлено про підозру.
Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно.
Нагадаємо, у МВС прокоментували зв'язок "київського" та "луцького" терористів.
Як повідомлялося раніше в УНН, у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.
Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, здетонує вибухівка в його рюкзаку.
Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.