Обов’язково відповімо росіянам: Зеленський про загибель командира 110-ї бригади Захаревича після удару по Гуляйполю

Президент України Володимир Зеленський підтвердив загибель командира окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Сергія Захаревича внаслідок удару по Гуляйполю. Президент висловив співчуття всім рідним та близьким та наголосив, що Україна обов’язково відповість на цей удар. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на фронті загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Сергій Захаревич.