Обязательно ответим россиянам: Зеленский о гибели командира 110-й бригады Захаревича после удара по Гуляйполю

$41.780.14
48.990.20
ukenru
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
15:40 • 19235 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
13:57 • 52615 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
1 июля, 12:51 • 50651 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 114902 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
1 июля, 10:00 • 66777 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 64085 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 163088 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 129622 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 60133 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 116160 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+18°
3м/с
52%
749мм
Популярные новости
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 73480 просмотра
Это был не СУ-27: названа настоящая модель самолета, разбившегося под нижним новгородом13:27 • 14379 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 69638 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 51376 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует15:27 • 39453 просмотра
публикации
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует15:27 • 39826 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 51774 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 70031 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 114902 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 163088 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Метте Фредериксен
Петр Порошенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Польша
Азербайджан
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс15:11 • 12512 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 73744 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 103699 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 131583 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 124606 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Обязательно ответим россиянам: Зеленский о гибели командира 110-й бригады Захаревича после удара по Гуляйполю

Киев • УНН

 • 267 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель полковника Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады, в результате удара по Гуляйполю. В результате ракетного удара ранения получили более 30 человек как среди военных, так и среди гражданских.

Обязательно ответим россиянам: Зеленский о гибели командира 110-й бригады Захаревича после удара по Гуляйполю

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель командира отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Сергея Захаревича в результате удара по Гуляйполю. Президент выразил соболезнования всем родным и близким и подчеркнул, что Украина обязательно ответит на этот удар. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. К сожалению, есть потери – и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара – я жду доклада. Всем, кто был ранен, – а это был ракетный удар – всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар 

- сказал Зеленский.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на фронте погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Сергей Захаревич.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9