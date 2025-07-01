Обязательно ответим россиянам: Зеленский о гибели командира 110-й бригады Захаревича после удара по Гуляйполю
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель полковника Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады, в результате удара по Гуляйполю. В результате ракетного удара ранения получили более 30 человек как среди военных, так и среди гражданских.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель командира отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Сергея Захаревича в результате удара по Гуляйполю. Президент выразил соболезнования всем родным и близким и подчеркнул, что Украина обязательно ответит на этот удар. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. К сожалению, есть потери – и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара – я жду доклада. Всем, кто был ранен, – а это был ракетный удар – всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар
Напомним
Ранее УНН сообщал, что на фронте погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Сергей Захаревич.