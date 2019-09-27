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NYT: в Білому домі і Мін'юсті США знали про підготовку скарги про бесіду Зеленського і Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа, а також співробітники міністерства юстиції знали про підготовку скарги неназваного співробітника американської розвідки на розмову американського лідера зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомила в четвер газета The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.

NYT: в Білому домі і Мін'юсті США знали про підготовку скарги про бесіду Зеленського і Трампа

За даними газети, анонімний інформатор через короткий час після розмови Трампа із Зеленським представив проект скарги ведучому адвокату Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США. Вона в свою чергу поділилася міркуваннями неназваного розвідника з представниками Білого дому і Мін’юсту. Через короткий час скарга інформатора була передана генеральному інспектору розвідувальних служб Майклу Аткінсону.

Раніше в четвер ця ж газета виступила з твердженням про те, що інформатор, імовірно, є співробітником ЦРУ. Юристи, що представляють його інтереси, відмовилися підтверджувати або спростовувати інформацію джерел газети.

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Твердження неназваного співробітника американської розвідки про надання Трампом тиску на Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році викликали великий скандал у Вашингтоні. Висловлювалися припущення, що американський лідер домагався від свого українського колеги розслідування дій сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання Києву фінансової і військової допомоги.

У вівторок Палата представників Конгресу, контрольована Демократичною партією, оголосила на підставі таких підозр про запуск процедури імпічменту щодо республіканця Трампа. Демократ Байден є зараз найбільш імовірним конкурентом Трампа на майбутніх наступного року в США виборах.

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У середу Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена, але прямим чином не добивався від Зеленського початку розслідування щодо Хантера Байдена в обмін на фінансову і військову допомогу Сполучених Штатів Україні.

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