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NYT: в Белом доме и Минюсте США знали о подготовке жалобы о беседе Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 11818 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Представители администрации президента США Дональда Трампа, а также сотрудники министерства юстиции знали о подготовке жалобы неназванного сотрудника американской разведки на разговор американского лидера со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

NYT: в Белом доме и Минюсте США знали о подготовке жалобы о беседе Зеленского и Трампа

По данным газеты, анонимный информатор вскоре после разговора Трампа с Зеленским представил проект жалобы ведущему адвокату Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Она в свою очередь поделилась соображениями неназванного разведчика с представителями Белого дома и Минюста. Через короткое время жалоба информатора была передана генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону.

Ранее в четверг эта же газета выступила с утверждением о том, что информатор, вероятно, является сотрудником ЦРУ. Юристы, представляющие его интересы, отказались подтверждать или опровергать информацию источников газеты.

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Утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали большой скандал в Вашингтоне. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на предоставление Киеву финансовой и военной помощи.

Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента республиканца Трампа. Демократ Байден сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в следующем году в США выборах.

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В среду Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена, но прямым мере не добивался от Зеленского начала расследование в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь США Украине.

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