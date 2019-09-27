Республіканцям пожертвували 6 млн доларів після початку процедури імпічменту Трампа

За оцінкою телекомпанії, даний комітет і передвиборний штаб Трампа кілька тижнів готували контрзаходи на передбачуваний демарш демократів. Республіканці одразу після відповідної заяви спікера Палати представників Ненсі Пелосі (демократ, від штату Каліфорнія) розіслали прихильникам по електронній пошті мінімум чотири версії послань із закликом жертвувати кошти на переобрання Трампа президентом США в 2020 році. У Facebook були розміщені десятки нових рекламних оголошень з пропозицією приєднуватися до “Оперативної робочої групи на захист від імпічменту”.

Крім того, на сайті НКРП викладені відеоролики з критикою на адресу демократів.

Як результат, штаб Трампа і НКРП тільки за перші три години після заяви Пелосі отримали добровільних пожертвувань на 1 доларів млн. Через добу ця сума зросла ще на 5 млн доларів. ABC звертає увагу, що за перші 24 години після публікації доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування даних про втручання ззовні в вибори 2016 республіканці отримали 1 млн доларів добровільних пожертвувань.

На днях у США розгорівся скандал із телефонною розмовою Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конгрес США починає процедуру імпічменту Трампа через тиск на Україну

Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко про скаргу інформатора з США: текст у частині про мене не відповідає правді