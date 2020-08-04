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NYT: Трамп планує зробити “сюрприз” у вигляді вакцини до президентських виборів

NYT: Трамп планує зробити “сюрприз” у вигляді вакцини до президентських виборів

Київ • УНН

 • 10994 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Розробники вакцини від коронавірусу COVID-19 стурбовані тим, що в умовах постійного тиску з боку адміністрації американського президента Дональда Трампа, яка очікує хороших новин по темі боротьби з вірусом, в їх роботу найближчим часом втрутиться політика. Про це The New York Times повідомили чиновники з Білого дому, федеральні вчені та незалежні експерти, передає УНН

Як зазначає газета, ще у квітні Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США підготувало для адміністрації Трампа презентацію програми, в якій стверджувалося, що кращий спосіб взяти ситуацію з поширенням вірусу під контроль — це швидко розробити вакцину проти COVID-19. У першому ж слайді презентації, як стверджує видання, говорилося, що широкий доступ до вакцини повинен відбутися вже в жовтні цього року. “Терміни дедлайну особливо добре перетинаються з прагненням президента Трампа приборкати вірус перед виборами в листопаді”, — пише газета.

Автори матеріалу зазначають, що незважаючи на зусилля Білого дому і фармацевтичних компаній, ці терміни були перенесені. Тепер адміністрація Трампа прагне забезпечити випуск мільйонів доз вакцини до кінця цього або початку наступного року. Однак експерти, опитані газетою, побоюються того, що Трамп почне тиснути на Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), ігноруючи недостатні дані по вакцині, щоб дати принаймні обмежений дозвіл на її випуск до президентських виборів, призначених на 3 листопада.

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NYT пише, що Трамп постійно говорить про прогрес, якого вдалося досягти при розробці вакцини, таким чином вселяючи надію на її швидке схвалення. Зокрема, минулого тижня глава держави відвідав біотехнологічну лабораторію в Північній Кароліні, де дав обіцянку “випустити вакцину в рекордно короткі терміни”. Крім того, в липні Трамп в одному із записів в Twitter прямо пов’язав розробку вакцини зі своїми надіями на переобрання, пише газета.

За даними NYT, минулої неділі президент США в ході телефонної бесіди з прихильниками в Пенсільванії заявив, що “за його вказівкою, FDA прекрасно справляється”, і знову висловив надію на швидкий прогрес у випуску вакцини. “Ми очікуємо, що вакцина буде доступна дуже, дуже рано до кінця року, набагато раніше графіка, — сказав Трамп. — Ми дуже близькі до завершення”.

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Як зазначає видання, чиновники Білого дому спеціально не згадують вибори під час обговорень по вакцині на зустрічах ради, скликаної для спостереження за роботою над препаратом, однак люди, знайомі з деталями цих бесід, стверджують, що чиновники регулярно запитують про жовтень. При цьому радники кампанії Трампа в особистих бесідах називають отримання вакцини до виборів “Святим Граалем”, пише NYT.

При цьому чиновники президентської адміністрації заявляють, що Трамп не має наміру перешкоджати процесу вивчення вакцини з метою допомогти своїй виборчій кампанії. За словами представника Білого дому Джадд Дір, для глави держави здоров’я і безпеку американців коштує вище. “Це не має нічого спільного з політикою”, — сказала вона.

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Газета відзначає, що поки залишається незрозумілим, чи може схвалення вакцини до старту виборів стати “жовтневим сюрпризом”. “Переверне це все для нього з політичної точки зору? Я не знаю. Якщо вакцина стане жовтневим сюрпризом, є багато інших речей, проти яких вона діє”, — заявила газеті консервативний стратег і республіканський противник Трампа Сара Лонгвелл.

Як відзначає NYT, деякі республіканські стратеги сказали, що це може не допомогти Трампу, тому що його головний конкурент у боротьбі за президентське крісло, колишній віце-президент Джо Байден, напевно продовжить процес розробки вакцини, якщо буде обраний.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, в США коронавірусом заразилися майже 4,7 млн ​​осіб, з них 155 тис. померли. Всього на планеті налічується понад 18 млн хворих COVID-19.

Раніше Трамп заявив, що готовий бути першим, кому в США введуть вакцину від коронавірусу.

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