Степанов про вакцину від COVID-19: Україна має домовленості майже з кожною компанією, що її розробляє
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Україна має домовленості про поставки вакцини від COVID-19 майже з кожною компанією, що її розробляє та може виготовити найближчим часом. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ми активно проводимо політику щодо домовленості про поставку вакцин в Україну, як тільки вони з’являться. Зі всім практично без виключення компаніями чи альянсами, які вже далеко просунулись, і які можуть виготовити найближчим часом вакцини", - розповів Степанов.
Він запевнив, що держава прагне, щоб Україна була одною із перших забезпечена відповідною вакциною.
Нагадаємо, що на кінець липня шість вакцин від COVID-19 максимально наблизились до практичного застосування та перебувають на 3 стадії випробувань.
Україна входить до механізму COVAX, який забезпечить Україну доступом до препарату, коли він стане доступний.