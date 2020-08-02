Степанов про вакцину від COVID-19: Україна має домовленості майже з кожною компанією, що її розробляє

"Ми активно проводимо політику щодо домовленості про поставку вакцин в Україну, як тільки вони з’являться. Зі всім практично без виключення компаніями чи альянсами, які вже далеко просунулись, і які можуть виготовити найближчим часом вакцини", - розповів Степанов.

Він запевнив, що держава прагне, щоб Україна була одною із перших забезпечена відповідною вакциною.

Нагадаємо, що на кінець липня шість вакцин від COVID-19 максимально наблизились до практичного застосування та перебувають на 3 стадії випробувань.

Україна входить до механізму COVAX, який забезпечить Україну доступом до препарату, коли він стане доступний.