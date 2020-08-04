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NYT: Трамп планирует сделать "сюрприз" в виде вакцины под президентские выборы

NYT: Трамп планирует сделать "сюрприз" в виде вакцины под президентские выборы

Киев  •  УНН

 • 10986 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Разработчики вакцины от коронавируса COVID-19 обеспокоены тем, что в условиях постоянного давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, которая ожидает хороших новостей по теме борьбы с вирусом, в их работу в ближайшее время вмешается политика. Об этом The New York Times сообщили чиновники из Белого дома, федеральные ученые и независимые эксперты, передает УНН.

Как отмечает газета, еще в апреле Министерство здравоохранения и социальных служб США подготовило для администрации Трампа презентацию программы, в которой утверждалось, что лучший способ взять с распространением вируса под контроль — это быстро разработать вакцину против COVID-19. В первом же слайде презентации, как утверждает издание, говорилось, что широкий доступ к вакцине должен состояться уже в октябре этого года. “Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются со стремлением президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре”, — пишет газета.

Авторы материала отмечают, что несмотря на усилия Белого дома и фармацевтических компаний, эти сроки были перенесены. Теперь администрация Трампа стремится обеспечить выпуск миллионов доз вакцины до конца этого или начале следующего года. Однако эксперты, опрошенные газетой, опасаются того, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, чтобы дать по крайней мере ограниченное разрешение на ее выпуск до президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

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NYT пишет, что Трамп постоянно говорит о прогрессе, которого удалось достичь при разработке вакцины, таким образом вселяя надежду на ее быстрое одобрение. В частности, на прошлой неделе глава государства посетил биотехнологическую лабораторию в Северной Каролине, где дал обещание “выпустить вакцину в рекордно короткие сроки”. Кроме того, в июле Трамп в одной из записей в Twitter прямо связал разработку вакцины со своими надеждами на переизбрание, пишет газета.

По данным NYT, в минувшее воскресенье президент США в ходе телефонной беседы со сторонниками в Пенсильвании заявил, что “по его указанию, FDA прекрасно справляется”, и вновь выразил надежду на быстрый прогресс в выпуске вакцины. “Мы ожидаем, что вакцина будет доступна очень, очень рано до конца года, гораздо раньше графика, — сказал Трамп. — Мы очень близки к завершению”.

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Как отмечает издание, чиновники Белого дома специально не вспоминают выборы во время обсуждений по вакцине во встречах совета, созванного для наблюдения за работой над препаратом, однако люди, знакомые с деталями этих бесед, утверждают, что чиновники регулярно спрашивают про октябрь. При этом советники кампании Трампа в личных беседах называют получения вакцины до выборов “Святым Граалем”, пишет NYT.

При этом чиновники президентской администрации заявляют, что Трамп не намерен препятствовать процессу изучения вакцины с целью помочь своей избирательной кампании. По словам представителя Белого дома Джадд Дир, для главы государства здоровья и безопасности американцев стоит выше. “Это не имеет ничего общего с политикой”, — сказала она.

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Газета отмечает, что пока остается неясным, может ли одобрение вакцины до старта выборов стать “октябрьским сюрпризом”. “Перевернет ли это все для него с политической точки зрения? Я не знаю. Если вакцина станет октябрьским сюрпризом, есть много других вещей, против которых она действует”, — заявила газете консервативный стратег и республиканский противник Трампа Сара Лонгвелл.

Как отмечает NYT, некоторые республиканские стратеги сказали, что это может не помочь Трампу, потому что его главный конкурент в борьбе за президентское кресло, бывший вице-президент Джо Байден, наверное продолжит процесс разработки вакцины, если будет избран.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США коронавируса заразились почти 4,7 млн человек, из них 155 тыс. умерли. Всего на планете насчитывается более 18 млн больных COVID-19.

Ранее Трамп заявил, что готов быть первым, кому в США введут вакцину от коронавируса.

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