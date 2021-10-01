НСЗУ позбавляє медиків "ковідних" виплат та "банкрутує" лікарні перед сильним сплеском COVID-19

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У Миколаївській області хвиля коронавірусу практично на самому піку. Як розповіла головний лікар обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, наразі у відділеннях перебувають 120 пацієнтів з тяжким перебігом хвороби. Ще 22 людини перебувають у реанімації.

Попри це, "ковідних" виплат за вересень НСЗУ не надала, і невідомо, чи будуть укладати договір на отримання "пакета" на жовтень.

"НСЗУ на жовтень навіть ще не знають, чи будуть укладати договори. За вересень грошей немає, за серпень заплатили мільйон гривень. При тому, що я вересневу зарплату виплатила на 5 млн гривень. У нас сильно зросла кількість хворих коронавірусом, і мені доводиться платити людям по 300%. Тобто, я в конкретних мінусах... По суті, лікарня через кілька місяців з таким підходом НСЗУ повністю збанкрутує", - розповіла лікар.

Як розповіла провідний інфекціоніст Вінниці Лариса Мороз, наразі в лікарню активно надходять хворі коронавірусом категорії 65+, у лікарів не вистачає часу на кожного пацієнта, а за перепрацювання ніхто з влади не доплачує.

"НСЗУ завжди виплачувала менше, ніж передбачалося, і обіцяні 300% надбавок ніхто не доплачував. У медиків немає часу страйкувати через це, тому що ми працюємо", - розповіла лікар.

Зараз у Вінницькій інфекційці перебуває понад 80 пацієнтів, поки що є вільні місця, але лікарі прогнозують сильний сплеск найближчим часом.

Тим часом на Буковині стаціонарні відділення "повністю забиті" інфікованими коронавірусом. Як розповіла інфекціоніст з Чернівців Ольга Кобевко, у регіоні щодня вмирає 12 осіб, в основному молодих, і додається близько 20 хворих з різними станами.

На управлінському рівні є проблеми з врегулювання "ковідних" ліжок, а лікарі за свої перепрацювання не отримують обіцяних доплат.

"Проблеми з зарплатами є з червня місяця. Колись нам обіцяли 300% доплат. Просто, щоб ви розуміли, 300% - це не великі гроші, тому що ці відсотки нараховуються від місячного окладу лікаря. А найвищий оклад, який можна стабільно отримати на сьогодні - це 6 061 гривня. Це зарплата лікаря першої категорії, і від неї повинні були б нарахувати 300%. Єдине, нам за серпень додали 25% до цього окладу, і це я ще називаю цифру без врахування податків, тому що з цієї зарплати вираховують потім податки", - розповіла лікар.

За словами Кобевко, пакети з НСЗУ підписані, але координації з лікарнями немає.

"Нещодавно, скажімо, отримали інформацію, що вони з 50 пацієнтів можуть зарахувати тільки 20. Тобто, ми пролікували 50 пацієнтів, але оплата буде всього за 20, тому що нібито були якісь технічні проблеми. Нам не дають інформацію, і такі речі відбуваються зараз. Ми-то свою роботу робимо до кінця, але проконтролювати оплату неможливо. У лікарів - велика кількість пацієнтів, і ми всі працюємо, чергуємо навіть у вихідні", - додала інфекціоніст.

Нагадаємо

Після відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в Україні почали закривати інфекційні боксовані лікарні, у яких лікують пацієнтів з коронавірусом.

У результаті, у Миколаєві позбавили фінансування єдину в області відновлену за європейськими стандартами лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях. НСЗУ принципово відмовлялася вносити лікарню до списку медичних установ, яким надають "ковідні пакети".

Схожі ситуації розпочалися у різних регіонах України. Медики почали скаржитися на те, що "їх перетворюють у сезонних працівників" шляхом невиплати зароблених коштів.

Так, 13 серпня медики Соснівської міської лікарні оголосили голодування через те, що всьому трудовому колективу не виплачували зарплати з квітня цього року.

При цьому, влада активно закриває медичні установи, попри обіцянки Президента Володимира Зеленського і нинішнього міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко розвивати медицину і лікарні.