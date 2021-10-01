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НСЗУ лишает медиков “ковидных” выплат и "банкротит" больницы перед сильным всплеском COVID-19

НСЗУ лишает медиков “ковидных” выплат и "банкротит" больницы перед сильным всплеском COVID-19

Киев  •  УНН

 • 96066 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Украине начинается новая волна пандемии коронавируса. В некоторых городах сообщают об очередях из машин скорой помощи и предупреждают об обострении заболеваемости. Несмотря на это, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) уже длительное время не выплачивает задолженности по “ковидным пакетам”, что приводит инфекционные больницы к банкротству, а врачи практически работают “за бесплатно”. Об этом журналисту УНН рассказали ведущие инфекционисты разных областей Украины.

Детали

В Николаевской области волна коронавируса практически на самом пике. Как рассказала главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова, на данный момент в отделениях находятся 120 пациентов с тяжелым течением болезни. Еще 22 человека находятся в реанимации.

Несмотря на это, “ковидных” выплат за сентябрь НСЗУ не предоставила, и неизвестно, будут ли заключать договор на получение “пакета” на октябрь.

“НСЗУ на октябрь даже еще не знают, будут ли заключать договора. За сентябрь денег нет, за август заплатили миллион гривен. При том, что я сентябрьскую зарплату выплатила на 5 млн гривен. У нас сильно выросло количество заболевших коронавирусом, и мне приходится платить людям по 300%. То есть, я в конкретных минусах... По сути, больница через пару месяцев с таким подходом НСЗУ полностью обанкротится”, - рассказала врач.

Как рассказала ведущий инфекционист Винницы Лариса Мороз, на данный момент в больницы активно поступают больные коронавирусом категории 65+, у врачей не хватает времени на каждого пациента, а за переработки никто из властей не доплачивает.

“НСЗУ всегда выплачивала меньше положенного, и обещанные 300% надбавок никто не доплачивал. У медиков нет времени бастовать из-за этого, потому что мы работаем”, - рассказала врач.

Сейчас в Винницкой инфекционке находится более 80 пациентов, пока что есть свободные места, но врачи прогнозируют сильный всплеск в ближайшее время.

Тем временем на Буковине стационарные отделения “полностью забиты” инфицированными коронавирусом. Как рассказала инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко, в регионе ежедневно умирает 12 человек, в основном молодых, и прибавляется около 20 больных с разными состояниями.

На управленческом уровне есть проблемы с урегулирование “ковидных” коек, а врачи за свою переработку не получают обещанных доплат.

“Проблемы с зарплатами есть с июня месяца. Когда-то нам обещали 300% доплат. Просто, чтобы вы понимали, 300% - это не большие деньги, потому что эти проценты начисляются от месячного оклада врача. А самый высокий оклад, который можно стабильно получить на сегодня - это 6 061 гривна. Это зарплата врача первой категории, и от нее должны были бы насчитать 300%. Единственное, нам за август добавили 25% к этому окладу, и это я еще называю цифру без учитывания налогов, потому что с этой зарплаты высчитывают потом налоги”, - рассказала врач.

По словам Кобевко, пакеты с НСЗУ подписаны, но координации с больницами нет.

“Недавно, допустим, получили информацию, что они из 50 пациентов могут зачислить только 20. То есть, мы пролечили 50 пациентов, но оплата будет всего за 20, потому что якобы были какие-то технические проблемы. Нам не дают информацию, и такие вещи происходят сейчас. Мы-то свою работу делаем до конца, но проконтролировать оплату невозможно. У врачей большое количество пациентов, и мы все работаем, дежурим даже по выходным”, - добавила инфекционист.

Напомним

После отставки министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине начали закрывать инфекционные боксированные больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

В результате, в Николаеве лишили финансирования единственную в области восстановленную по европейским стандартам больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях. НСЗУ принципиально отказывалась вносить больницу в список медицинских учреждений, которым предоставляют “ковидные пакеты".

Похожие ситуации начались в разных регионах Украины. Медики начали жаловаться на то, что “их превращают в сезонных работников” путем невыплаты заработанных средств.

Так, 13 августа медики Сосновской городской больницы объявили голодовку из-за того, что всему трудовому коллективу не выплачивали зарплаты с апреля этого года.

При этом, власть активно закрывает медицинские учреждения, несмотря на обещания Президента Владимира Зеленского и нынешнего министра здравоохранения Виктора Ляшко развивать медицину и больницы.

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