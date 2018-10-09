НП у Чернігівській області: як це було
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Станом на 20:45 за київським часом до Державної служби України з надзвичайних ситуацій не надходило інформації про поранених чи загиблих внаслідок пожежі на території 6-го арсеналу Міністерства оборони у Чернігівській області. Про це УНН розповів представник ДСНС з місця подій.
Так, станом на 19:00 за оперативною інформацією ДСНС, 35 відсотків пожежі на території 6-го арсеналу Міноборони області вдалось локалізувати.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.