НП у Чернігівській області: як це було

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Станом на 20:45 за київським часом до Державної служби України з надзвичайних ситуацій не надходило інформації про поранених чи загиблих внаслідок пожежі на території 6-го арсеналу Міністерства оборони у Чернігівській області. Про це УНН розповів представник ДСНС з місця подій.