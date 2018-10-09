ЧП в Черниговской области: как это было
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По состоянию на 20:45 по киевскому времени в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям не поступало информации о раненых или погибших в результате пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области. Об этом УНН рассказал представитель ДСНС с места событий.
По состоянию на 19:00 по оперативной информации ДСНС, 35 процентов пожара на территории 6-го арсенала Минобороны области удалось локализовать.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.