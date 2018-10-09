НП у Чернігівській області: локалізували вже 35% пожежі

Так, станом на 19:00 оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної події продовжує роботу на території арсеналу.

"За оперативною інформацією, локалізовано 35 відсотків пожежі. Інтенсивність вибухів складає 1 вибух на 4-5 хвилин. Загалом залучено до локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації 230 військовослужбовців та 43 одиниці техніки пожежних та інженерних підрозділів Збройних Сил України. Зокрема: пожежні танки ГПМ-54, пожежні автомобілі, інженерні машини розгородження ІМР-2, безпілотні літальні апарати для аеророзвідки", – зазначили у Генштабі.

Крім того, повідомляється, що всі військовослужбовці строкової служби були евакуйовані. Їх не залучають до ліквідації наслідків надзвичайної події.

Як повідомляв УНН, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Із зони ураження від надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей.