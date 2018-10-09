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ЧП в Черниговской области: локализовали уже 35% пожара

ЧП в Черниговской области: локализовали уже 35% пожара

Киев  •  УНН

 • 12875 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. 35 процентов пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба Вооруженных сил Украины.

Так, по состоянию на 19:00 оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжает работу на территории арсенала.

"По оперативной информации, локализовано 35 процентов пожара. Интенсивность взрывов составляет 1 взрыв на 4-5 минут. В общем привлечено к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины. В частности: пожарных танка ГПМ-54, пожарные автомобили, инженерные машины разграждения ИМР-2, беспилотные летательные аппараты для аэроразведка", – отметили в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что все военнослужащие срочной службы были эвакуированы. Их не привлекают к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тисяч человек.

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