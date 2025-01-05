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Новим канцлером Австрії може стати Герберт Кікль

Новим канцлером Австрії може стати Герберт Кікль

Київ • УНН

 • 27722 перегляди

Після відставки Карла Нехаммера Австрія опинилася в політичній кризі. Лідер правопопулістської партії FPÖ Герберт Кікль має реальні шанси очолити уряд завдяки підтримці 29% виборців.

Австрія стоїть на межі великої політичної кризи, і новим главою уряду, ймовірно, стане Герберт Кікль, лідер правопопулістської партії FPÖ. Про це пише УНН з посиланням на NZZ.

Деталі

Політичний ландшафт змінюється після відставки канцлера Карла Нехаммера, і Кікль, який раніше здобув підтримку завдяки своєму суворому підходу до питань міграції та безпеки, тепер має реальні шанси стати наступним канцлером.

Криза в ÖVP та підготовка до коаліції з FPÖ

Після парламентських виборів у жовтні, Австрія опинилася в ситуації політичної невизначеності. Внутрішні проблеми всередині найбільшої партії, ÖVP, змусили Нехаммера оголосити про своє рішення залишити пост канцлера. Це відкриває дорогу для нових політичних маневрів. У партії панує хаос, і нещодавно обраний лідер ÖVP, Крістиан Стокер, оголосив, що готовий вести переговори з FPÖ про можливу коаліцію. Однак ще кілька тижнів тому ÖVP відкидала можливість такого союзу, зокрема через радикальні позиції Кікля щодо міграції та Європейського Союзу.

Криза в ÖVP поглиблюється через численні відставки кандидатів на пост нового лідера та відсутність ясного плану розвитку. Один з найвідоміших політиків партії, колишній канцлер Себастьян Курц, який деякий час був на піку популярності, тепер відмовляється від будь-яких політичних амбіцій, через скандали та корупційні розслідування.

Герберт Кікль та його шанси стати канцлером

Герберт Кікль, лідер FPÖ, зберігає високу популярність у країні, зокрема завдяки своїй жорсткій риториці щодо боротьби з нелегальною міграцією та своєму проросійському курсу. Його партія здобула майже 29% голосів на останніх виборах, що дозволяє говорити про FPÖ як одного з головних претендентів на владу. Крім того, Кікль зарекомендував себе як рішучий політик, готовий до радикальних змін у країні, включаючи нову міграційну політику та посилення національних кордонів.

Попри те, що Кікль тривалий час знаходився в тіні через свій радикальний підхід до політики, його роль тепер змінилася. За останні кілька місяців його підтримка зросла, і тепер він виглядає як один з основних кандидатів на пост канцлера. Відсутність сильного конкурента серед інших політичних сил лише підвищує його шанси.

Ще кілька тижнів тому, коли Нехаммер намагався створити трьохсторонню коаліцію з соціал-демократами та лібералами, відмова від переговорів була вже явною ознакою того, що шанси на створення стабільної коаліції були мінімальні. Це відкриває шлях для переговорів з FPÖ. Стокер, новий лідер ÖVP, хоча й раніше критично ставився до Кікля, тепер змушений бути більш відкритим до співпраці. Це стало зрозуміло після його заяви про готовність взяти участь у коаліційних переговорах, якщо FPÖ висуне таку пропозицію.

Тим не менш, всередині ÖVP існують серйозні розбіжності щодо такої коаліції. Багато партійців вважають, що будь-який союз з FPÖ стане катастрофою для партії, особливо з огляду на різницю в поглядах на європейську та зовнішню політику. До того ж, європейський курс Кікля суперечить багатьом принципам ÖVP, що додає ще більше напруженості до і без того складної ситуації.

Вибори, криза та майбутнє Австрії

Зараз Австрія перебуває на перехресті: якщо переговори між ÖVP та FPÖ увінчаються успіхом, Кікль стане канцлером і, ймовірно, реалізує свої амбіції в реальну політику. Однак варто зазначити, що не всі в Австрії готові до правого повороту в політиці. Криза всередині ÖVP, відсутність стабільного лідера та необхідність швидко вирішувати складні питання можуть призвести до нових виборів. І в разі їх проведення, підтримка FPÖ може ще більше зрости, що гарантує Кіклу лідерство в уряді.

Додамо

Завершення політичної боротьби в Австрії стане важливим не лише для країни, а й для Європи в цілому. Позиція Кікля щодо міграції, ЄС та зовнішньої політики може змінити не тільки внутрішній курс Австрії, але й її місце на європейській арені.

Нагадаємо

В Австрії переговори щодо коаліції провалилися, соціал-демократи бачать загрозу "екстремістського канцлера".

В Австрії переговори щодо коаліції провалилися, соціал-демократи бачать загрозу "екстремістського канцлера"05.01.25, 09:33 • 28654 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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