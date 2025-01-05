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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новым канцлером Австрии может стать Герберт Кикль

Новым канцлером Австрии может стать Герберт Кикль

Киев  •  УНН

 • 10008 просмотра

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После отставки Карла Нехаммера Австрия оказалась в политическом кризисе. Лидер правопопулистской партии FPÖ Герберт Кикль имеет реальные шансы возглавить правительство благодаря поддержке 29% избирателей.

Австрия стоит на грани большого политического кризиса, и новым главой правительства, вероятно, станет Герберт Кикль, лидер правопопулистской партии FPÖ. Об этом пишет УНН со ссылкой на NZZ.

Детали

Политический ландшафт меняется после отставки канцлера Карла Нехаммера, и Кикль, который ранее получил поддержку благодаря своему строгому подходу к вопросам миграции и безопасности, теперь имеет реальные шансы стать следующим канцлером.

Кризис в ÖVP и подготовка к коалиции с FPÖ

После парламентских выборов в октябре, Австрия оказалась в ситуации политической неопределенности. Внутренние проблемы внутри крупнейшей партии, ÖVP, заставили Нехаммера объявить о своем решении покинуть пост канцлера. Это открывает дорогу для новых политических маневров. В партии царит хаос, и недавно избранный лидер ÖVP, Кристиан Стокер, объявил, что готов вести переговоры с FPÖ о возможной коалиции. Однако еще несколько недель назад ÖVP отвергала возможность такого союза, в частности из-за радикальных позиций Кикля по миграции и Европейскому Союзу.

Кризис в ÖVP углубляется из-за многочисленных отставок кандидатов на пост нового лидера и отсутствия ясного плана развития. Один из самых известных политиков партии, бывший канцлер Себастьян Курц, который некоторое время был на пике популярности, теперь отказывается от любых политических амбиций, из-за скандалов и коррупционных расследований.

Герберт Кикль и его шансы стать канцлером

Герберт Кикль, лидер FPÖ, сохраняет высокую популярность в стране, в частности благодаря своей жесткой риторике по борьбе с нелегальной миграцией и своему пророссийскому курсу. Его партия получила почти 29% голосов на последних выборах, что позволяет говорить о FPÖ как об одном из главных претендентов на власть. Кроме того, Кикль зарекомендовал себя как решительный политик, готовый к радикальным изменениям в стране, включая новую миграционную политику и усиление национальных границ.

Несмотря на то, что Кикль долгое время находился в тени из-за своего радикального подхода к политике, его роль теперь изменилась. За последние несколько месяцев его поддержка выросла, и теперь он выглядит как один из основных кандидатов на пост канцлера. Отсутствие сильного конкурента среди других политических сил лишь повышает его шансы.

Еще несколько недель назад, когда Нехаммер пытался создать трехстороннюю коалицию с социал-демократами и либералами, отказ от переговоров был уже явным признаком того, что шансы на создание стабильной коалиции были минимальны. Это открывает путь для переговоров с FPÖ. Стокер, новый лидер ÖVP, хотя и раньше критически относился к Киклю, теперь вынужден быть более открытым к сотрудничеству. Это стало понятно после его заявления о готовности принять участие в коалиционных переговорах, если FPÖ выдвинет такое предложение.

Тем не менее, внутри ÖVP существуют серьезные разногласия относительно такой коалиции. Многие партийцы считают, что любой союз с FPÖ станет катастрофой для партии, особенно учитывая разницу во взглядах на европейскую и внешнюю политику. К тому же, европейский курс Кикля противоречит многим принципам ÖVP, что добавляет еще больше напряженности к и без того сложной ситуации.

Выборы, кризис и будущее Австрии

Сейчас Австрия находится на перекрестке: если переговоры между ÖVP и FPÖ увенчаются успехом, Кикль станет канцлером и, вероятно, реализует свои амбиции в реальную политику. Однако стоит отметить, что не все в Австрии готовы к правому повороту в политике. Кризис внутри ÖVP, отсутствие стабильного лидера и необходимость быстро решать сложные вопросы могут привести к новым выборам. И в случае их проведения, поддержка FPÖ может еще больше возрасти, что гарантирует Киклу лидерство в правительстве.

Добавим

Завершение политической борьбы в Австрии станет важным не только для страны, но и для Европы в целом. Позиция Кикля по миграции, ЕС и внешней политике может изменить не только внутренний курс Австрии, но и ее место на европейской арене.

Напомним,

В Австрии переговоры по коалиции провалились, социал-демократы видят угрозу «экстремистского канцлера».

В Австрии переговоры по коалиции провалились, социал-демократы видят угрозу «экстремистского канцлера»5 янв. 2025, 07:33 • 24999 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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