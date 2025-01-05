В Австрии переговоры по коалиции провалились, социал-демократы видят угрозу «экстремистского канцлера»

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 124520 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 241849 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 226172 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 317624 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 187494 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 170238 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 133116 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 121664 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 134209 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 163053 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Сумщине завершили спасательные работы после удара рф по многоэтажке

На Сумщине завершили спасательные работы после удара рф по многоэтажке

 • 30282 просмотра
В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"

В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"

 • 36150 просмотра
российские захватчики запускают чат-бот для проведения незаконных выборов на ВОТ Украины - Сопротивление

российские захватчики запускают чат-бот для проведения незаконных выборов на ВОТ Украины - Сопротивление

 • 33208 просмотра
"Мы смогли избежать прямого конфликта с россией" - Блинкен

"Мы смогли избежать прямого конфликта с россией" - Блинкен

 • 39917 просмотра
На Прикарпатье вся семья отравилась угарным газом

На Прикарпатье вся семья отравилась угарным газом

03:07 • 21643 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 130603 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 241849 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 146885 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 317624 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 214688 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

 • 82033 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 87703 просмотра
Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

 • 93244 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

 • 102355 просмотра
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

 • 105698 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Австрии переговоры по коалиции провалились, социал-демократы видят угрозу «экстремистского канцлера»

В Австрии переговоры по коалиции провалились, социал-демократы видят угрозу «экстремистского канцлера»

Киев  •  УНН

 • 6111 просмотра

Read in English

Карл Негаммер объявил об отставке после неудачных переговоров по формированию коалиции без участия правой FPÖ. Либералы Neos отказались от участия в трехстороннем альянсе с ÖVP и SPÖ.

Канцлер Австрии Карл Негаммер анонсировал свою отставку после провала переговоров по формированию правящей коалиции.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Через три месяца после парламентских выборов в стране ЕС, переговоры о коалиции в Австрии, проходившие без участия правой популистской Партии свободы Австрии (FPÖ) - провалились.

В пятницу либералы Neos неожиданно заявили, что не будут участвовать в трехстороннем альянсе с ÖVP и SPÖ.

Канцлер Австрии Карл Негаммер объявил, что уходит в отставку после того, как переговоры о создании коалиции без ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) провалились.

Мы вели долгие и честные переговоры. С SPÖ невозможно договориться по ключевым вопросам. Мы прекращаем переговоры с SPÖ и не будем продолжать их.

- заявил Негаммер.

Он добавил также следующее:

Как федеральный канцлер, а также как председатель партии Народной партии, в ближайшие несколько дней я уйду (с постов - ред.)

Между тем председатель SPÖ Андреас Баблер расценил прекращение переговоров по коалиции как плохую новость для Австрии. Теперь стране угрожает "сине-черный, а вместе с ним и правый экстремистский канцлер", сказал Баблер, имея в виду партийные цвета АПС и ÖVP.

Справка

Скептически настроенная к ЕС партия FPÖ стала сильнейшей силой на парламентских выборах в конце сентября. Однако ее лидер Герберт Кикл не получил от федерального президента Александра Ван дер Беллена мандат на формирование правительства.

Канцлер Австрии Нехаммер - Зеленскому: Вена всегда готова принимать предстоящие мирные переговоры7 дек. 2024, 14:50 • 43237 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира