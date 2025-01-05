В Австрии переговоры по коалиции провалились, социал-демократы видят угрозу «экстремистского канцлера»
Киев • УНН
Карл Негаммер объявил об отставке после неудачных переговоров по формированию коалиции без участия правой FPÖ. Либералы Neos отказались от участия в трехстороннем альянсе с ÖVP и SPÖ.
Канцлер Австрии Карл Негаммер анонсировал свою отставку после провала переговоров по формированию правящей коалиции.
Передает УНН со ссылкой на DW.
Через три месяца после парламентских выборов в стране ЕС, переговоры о коалиции в Австрии, проходившие без участия правой популистской Партии свободы Австрии (FPÖ) - провалились.
В пятницу либералы Neos неожиданно заявили, что не будут участвовать в трехстороннем альянсе с ÖVP и SPÖ.
Канцлер Австрии Карл Негаммер объявил, что уходит в отставку после того, как переговоры о создании коалиции без ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) провалились.
Мы вели долгие и честные переговоры. С SPÖ невозможно договориться по ключевым вопросам. Мы прекращаем переговоры с SPÖ и не будем продолжать их.
Он добавил также следующее:
Как федеральный канцлер, а также как председатель партии Народной партии, в ближайшие несколько дней я уйду (с постов - ред.)
Между тем председатель SPÖ Андреас Баблер расценил прекращение переговоров по коалиции как плохую новость для Австрии. Теперь стране угрожает "сине-черный, а вместе с ним и правый экстремистский канцлер", сказал Баблер, имея в виду партийные цвета АПС и ÖVP.
Справка
Скептически настроенная к ЕС партия FPÖ стала сильнейшей силой на парламентских выборах в конце сентября. Однако ее лидер Герберт Кикл не получил от федерального президента Александра Ван дер Беллена мандат на формирование правительства.
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