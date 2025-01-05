В Австрії переговори щодо коаліції провалилися, соціал-демократи бачать загрозу "екстремістського канцлера"

Канцлер Австрії Карл Негаммер анонсував свою відставку після провалу переговорів щодо формування правлячої коаліції.

Передає УНН із посиланням на DW.

Через три місяці після парламентських виборів у країні ЄС, переговори про коаліцію у Австрії, що проходили без участі правої популістської Партії свободи Австрії (FPÖ) - провалилися.

У п'ятницю ліберали Neos несподівано заявили, що не братимуть участі в тристоронньому альянсі з ÖVP і SPÖ.

Канцлер Австрії Карл Негаммер оголосив, що йде у відставку після того, як переговори про створення коаліції без ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) провалилися.

Ми вели довгі та чесні переговори. Із SPÖ неможливо домовитися з ключових питань. Ми припиняємо переговори з SPÖ і не продовжуватимемо їх.