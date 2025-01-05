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В Австрії переговори щодо коаліції провалилися, соціал-демократи бачать загрозу "екстремістського канцлера"

Київ • УНН

 • 28654 перегляди

Карл Негаммер оголосив про відставку після невдалих переговорів щодо формування коаліції без участі правої FPÖ. Ліберали Neos відмовились від участі в тристоронньому альянсі з ÖVP і SPÖ.

Канцлер Австрії Карл Негаммер анонсував свою відставку після провалу переговорів щодо формування правлячої коаліції.

Передає УНН із посиланням на DW.

Через три місяці після парламентських виборів у країні ЄС, переговори про коаліцію у Австрії, що проходили без участі правої популістської Партії свободи Австрії (FPÖ) - провалилися.

У п'ятницю ліберали Neos несподівано заявили, що не братимуть участі в тристоронньому альянсі з ÖVP і SPÖ.

Канцлер Австрії Карл Негаммер оголосив, що йде у відставку після того, як переговори про створення коаліції без ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) провалилися.

Ми вели довгі та чесні переговори. Із SPÖ неможливо домовитися з ключових питань. Ми припиняємо переговори з SPÖ і не продовжуватимемо їх.

- заявив Негаммер.

Він додав також наступне:

Як федеральний канцлер, а також як голова партії Народної партії, найближчими кількома днями я піду (з постів - ред.)

Тим часом голова SPÖ Андреас Баблер розцінив припинення переговорів щодо коаліції як погану новину для Австрії. Тепер країні загрожує "синьо-чорний, а разом з ним і правий екстремістський канцлер", сказав Баблер, маючи на увазі партійні кольори АПС і ÖVP.

Довідка

Скептично налаштована до ЄС партія FPÖ стала найсильнішою силою на парламентських виборах наприкінці вересня. Однак її лідер Герберт Кікл не отримав від федерального президента Александра Ван дер Беллена мандат на формування уряду.

Канцлер Австрії Негаммер - Зеленському: Відень завжди готовий приймати майбутні мирні переговори07.12.24, 16:50 • 43500 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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