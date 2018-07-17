Новоспечений чемпіон світу віддасть призові за ЧС-2018 на благодійність
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Молодий нападник збірної Франції та "ПСЖ" Кіліан Мбаппе зайнявся благодійністю після успішного виступу на Мундіалі в Росії, повідомляє УНН з посиланням на L'Equipe.
19-річний нападник збірної Франції направить всі призові за Кубок світу в Росії в організацію "Premiers de Cordee", яка займається просуванням спортивного способу життя дітям з серйозними захворюваннями та інвалідністю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футболісти Хорватії отримають призові попри поразку у фіналі ЧС-2018
Зазначається, що сума призових за перемогу на турнірі кожному гравцю "Ле Брю" має скласти 300 тисяч євро.
Зауважимо, що у семи зустрічах ЧС форвард "ПСЖ" забив чотири м'ячі.