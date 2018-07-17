Новоиспеченный чемпион мира отдаст призовые за ЧМ-2018 на благотворительность
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Молодой нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе занялся благотворительностью после успешного выступления на мундиале в России, сообщает УНН со ссылкой на L'Equipe.
19-летний нападающий сборной Франции направит все призовые за Кубок мира в России в организацию "Premiers de Cordee", которая занимается продвижением спортивного образа жизни детям с серьезными заболеваниями и инвалидностью.
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Отмечается, что сумма призовых за победу на турнире каждому игроку "Ле Брю" должна составить 300 тыс. евро.
Заметим, что в семи встречах ЧМ форвард "ПСЖ" забил четыре мяча.