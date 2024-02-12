Новопризначений командувач ТрО розповів, що робив на фронті після повномасштабного вторгнення рф
Київ • УНН
Новопризначений командувач військами Територіальної оборони Ігор Плахута, перерахував, чим займався після повномасштабного вторгнення рф та запевнив, що залишається вірним присязі та народу.
Новопризначений командувач військами Територіальної оборони Ігор Плахута, який, як писали, під час Революції Гідності керував силами Внутрішніх військ МВС, перерахував, чим займався після повномасштабного вторгнення рф та запевнив, що залишається вірним присязі та народу. Про це він повідомив на сторінці Сили територіальної оборони ЗСУ у Facebook, пише УНН.
Завжди був і залишаюся вірним Українському народові, і для мене найвище завдання – захищати нашу державу і незалежність України у Великій Війні. Впевнений, зможемо досягти Українських цілей – всі разом! З честю прийняв наказ очолити Сили територіальної оборони ЗСУ Збройних сил України,
Деталі
Плахута зазначив, що з перших днів повномасштабної війни був на фронті, безпосередньо на передовій, в тому числі на складних напрямках.
Генерал-майор перерахував посади, які обіймав раніше: заступника командувача спеціальних дій ССО ЗСУ, також майже рік виконував обов’язки заступника командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Він зауважив, що особисто керував підготовкою та обороною міста Куп’янськ, займався підготовкою рубежів оборони та фортифікаційного обладнання, побудовою оперативного рубежу оборони, відсічних рубежів та кругової оборони міста, займався формуванням та підготовкою резервів для операцій на передовій.
Вдячний усім, хто бʼється заради України в Силах оборони нашої держави! Завжди залишаюся вірним Присязі,
Нагадаємо
11 лютого був оприлюднений указ президента Зеленського про призначення командувачем Сил Територіальної оборони Ігоря Плахути замість Анатолія Баргилевича.