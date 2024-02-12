Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте после полномасштабного вторжения рф

Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, который, как писали, во время Революции Достоинства руководил силами Внутренних войск МВД, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения рф и заверил, что остается верным присяге и народу. Об этом он сообщил на странице Силы территориальной обороны ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Всегда был и остаюсь верным Украинскому народу, и для меня самая высокая задача - защищать наше государство и независимость Украины в Великой Войне. Уверен, сможем достичь Украинских целей - все вместе! С честью принял приказ возглавить Силы территориальной обороны ВСУ Вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении.

Детали

Плахута отметил, что с первых дней полномасштабной войны был на фронте, непосредственно на передовой, в том числе на сложных направлениях.

Генерал-майор перечислил должности, которые занимал ранее: заместителя командующего специальных действий ССО ВСУ, также почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Он отметил, что лично руководил подготовкой и обороной города Купянск, занимался подготовкой рубежей обороны и фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны, отсечных рубежей и круговой обороны города, занимался формированием и подготовкой резервов для операций на передовой.

Благодарен всем, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства! Всегда остаюсь верным Присяге, - заявил Плахута.

Напомним

11 февраля был обнародован указ президента Зеленского о назначении командующим Силами Территориальной обороны Игоря Плахуты вместо Анатолия Баргилевича.