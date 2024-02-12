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Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте после полномасштабного вторжения рф

Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте после полномасштабного вторжения рф

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 12:39  •  9514 просмотра

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Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения рф и заверил, что остается верным присяге и народу.

Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, который, как писали, во время Революции Достоинства руководил силами Внутренних войск МВД, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения рф и заверил, что остается верным присяге и народу. Об этом он сообщил на странице Силы территориальной обороны ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Всегда был и остаюсь верным Украинскому народу, и для меня самая высокая задача - защищать наше государство и независимость Украины в Великой Войне. Уверен, сможем достичь Украинских целей - все вместе! С честью принял приказ возглавить Силы территориальной обороны ВСУ Вооруженных сил Украины,

- говорится в сообщении.

Детали

Плахута отметил, что с первых дней полномасштабной войны был на фронте, непосредственно на передовой, в том числе на сложных направлениях.

Генерал-майор перечислил должности, которые занимал ранее: заместителя командующего специальных действий ССО ВСУ, также почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Он отметил, что лично руководил подготовкой и обороной города Купянск, занимался подготовкой рубежей обороны и фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны, отсечных рубежей и круговой обороны города, занимался формированием и подготовкой резервов для операций на передовой.

Благодарен всем, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства! Всегда остаюсь верным Присяге,

- заявил Плахута.

Напомним

11 февраля был обнародован указ президента Зеленского о назначении командующим Силами Территориальной обороны Игоря Плахуты вместо Анатолия Баргилевича.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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