Новий штам коронавірусу: у ВООЗ побоюються подальших мутацій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я побоюється появ численних нових мутацій коронавірусу в зв'язку з виявленням у Великій Британії його нового варіанту, передає УНН із посиланням на "Новини ООН".
"В Європейському бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликали країни регіону проявити пильність у зв'язку з виявленням у Великій Британії нового варіанту коронавірусу SARS-CoV-2. Експерти ВООЗ не виключають, що "британський штам" - це лише перша ластівка. Вони побоюються появи численних нових мутацій вірусу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість виявлених за добу 23 грудня нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії склало 39,2 тисячі, що стало максимальним показником з початку пандемії.
Зазначимо, у Великій Британії виявлено новий варіант коронавірусу, який, за словами прем'єр-міністра королівства Бориса Джонсона, на 70% заразніший. Згідно з заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії, мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.
Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також у Нідерландах, Данії, Австралії та Італії. Новий штам COVID-19 також виявили в Ізраїлі і підозрюють його наявність в Ірландії.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Британії виявили ще один штам COVID-19, завезений з ПАР.