Новый штамм коронавируса: в ВОЗ опасаются дальнейших мутаций
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Всемирная организация здравоохранения опасается появлений многочисленных новых мутаций коронавируса в связи с обнаружением в Великобритании его нового варианта, передает УНН со ссылкой на "Новости ООН".
"В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали страны региона проявить бдительность в связи с выявлением в Великобритании нового варианта коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты ВОЗ не исключают, что "британский штамм" - это лишь первая ласточка. Они опасаются появления многочисленных новых мутаций вируса", - говорится в сообщении.
Напомним, количество выявленных за сутки 23 декабря новых случаев инфицирования коронавируса в Великобритании составило 39,2 тысячи, что стало максимальным показателем с начала пандемии.
Отметим, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса, который, по словам премьер-министра королевства Бориса Джонсона, на 70% заразнее. Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии, мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Новый штамм COVID-19 также обнаружили в Израиле и подозревают его наличие в Ирландии.
Как сообщалось ранее в УНН, в Британии обнаружили еще один штамм COVID-19, завезенный из ЮАР.