Нові іноземні інвестори побоюються вкладати кошти в український бізнес - заступник бізнес-омбудсмена

ukenru
09:57 • 2260 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 21977 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 51262 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67032 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111040 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135285 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138383 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239244 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171125 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190203 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 31995 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39272 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44796 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 21204 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 25663 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239244 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360199 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375833 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291349 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364391 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59565 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76235 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87682 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170388 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172956 перегляди
Актуальне
Нові іноземні інвестори побоюються вкладати кошти в український бізнес - заступник бізнес-омбудсмена

Нові іноземні інвестори побоюються вкладати кошти в український бізнес - заступник бізнес-омбудсмена

Київ • УНН

 • 107750 перегляди

Іноземні інвестори побоюються вкладати кошти в український бізнес через ризики, пов'язані з військовою агресією і відсутністю прозорості та належного розкриття інформації про бізнес.

Ризики, пов'язані з військовою агресією, відлякують іноземних інвесторів від вкладення коштів в український бізнес. Побоювань їм додає і відсутність відповідних процедур прозорості та розкриття інформації бізнесу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

Після певного затишшя на фронті в нас знову є обстріли і це не може не впливати (на інвестиційний клімат - ред.). Навіть якщо й були якісь оптимістичні прогнози того, що в нас є безпечні території, де можна було б більш упевнено вкладати кошти та якось розвиватися - звісно, обстріли інфраструктури, цивільної інфраструктури досить масовані в західній частині України - вони все-таки вплинули, звісно, на оцінку ризиків..

- зазначила Коротка.

Попри це, за її словами, деякі стратегічні інвестори заходять в Україну, зокрема, у сферу будівництва, виробництва, переробки. Останній приклад - французькі інвестиції в телекомунікаційний ринок. "Тому не можна сказати, що взагалі нічого не відбувається, це було б неправильно. Але сказати, що набагато покращилася ситуація - важко, принаймні мені з моєї суб'єктивної точки зору", - уточнила Коротка.

За її словами, у бізнесі сторони мають розуміти, з ким вони мають справу, адже це питання бізнес-культури загалом.

Коротка пояснила, що іноземні інвестори, які вперше цікавляться українськими ринками, побоюються локального бізнесу. Навіть того, який стійкий і порядний, "бо він, як чорний ящик - не зрозуміло що там всередині, бо немає належних процедур прозорості та розкриття інформації", - зазначила заступниця бізнес-омбудсмена.

Водночас, на її думку, іноземні інвестори не відчувають захищеності і з боку держави. "У цьому сенсі всі ці недоліки і всі проблеми, які існують у нас із час від часу неналежним податковим адмініструванням, час від часу тиском правоохоронних органів, - іноземні інвестори не перебувають у якомусь привілейованому стані, вони також мають проблеми", - пояснила Коротка.

Вона також нагадала, що в Україні піднялася хвиля невдоволення бізнесу, зокрема щодо інвестиційної ситуації.

Приватний сектор перебуває у важких воєнних умовах, як і перебуває вся держава -  це частина суспільства. І тому, коли держава діє так, ніби війни немає і немає цього зовнішнього фактора тиску - такого психологічного та операційного тиску і приходить зі своїми стандартними поганими практиками - зазвичай суспільство бізнесове реагує дуже гостро. Це потрібно розуміти і з цим потрібно працювати

- резюмувала Коротка.

Не сприяють цьому й гучні корпоративні конфлікти. Не покращують ситуацію інвестиційні суперечки, на кшталт конфлікту навколо терміналу "Олімпекс".

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 і 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одесі, яким володіла на той час. Ці компанії Грози і Науменка, за даними ЗМІ, активно співпрацювали з компанією підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, позбавленого українського громадянства.

Вирішивши не повертати кошти кредиторам Гроза і Науменко набрали кредитів в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового терміналу, яке вже й так було під заставою в американців. 

Через нехитру схему з використанням підконтрольних компаній та українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпексу", намагаючись у такий спосіб зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку із ситуацією навколо "Олімпексу". Наприклад, одну з компаній Науменка і Грози викрили в сірому експорті зерна, яке зберігалося на терміналі.

А кредитори, своєю чергою, в міжнародних арбітражах вимагають повернення своїх коштів і досить успішно. Зокрема, англійський арбітраж ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту". https://unn.ua/ru/news/kompaniya-grozi-i-naumenko-gnt-group-zablokirovala-rabotu-zernovogo-terminala-v-odesse-detalnaya-khronologiya-konflikta 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаЕкономіка
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
odesaОдеса
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45