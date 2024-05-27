Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Риски, связанные с военной агрессией, отпугивают иностранных инвесторов от вложения средств в украинский бизнес. Опасений им прибавляет и отсутствие соответствующих процедур прозрачности и раскрытия информации бизнеса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

После определенного затишья на фронте у нас снова есть обстрелы и это не может не влиять (на инвестиционный климат – ред.). Даже если и были какие-то оптимистичные прогнозы того, что у нас есть безопасные территории, где можно было бы более уверенно вкладывать средства и как-то развиваться – конечно, обстрелы инфраструктуры, гражданской инфраструктуры достаточно массированы в западной части Украины – они все-таки повлияли конечно на оценку рисков - отметила Короткая.

Несмотря на это, по ее словам, некоторые стратегические инвесторы заходят в Украину, в частности, в сферу строительства, производства, переработки. Последний пример - французские инвестиции в телекоммуникационный рынок. "Поэтому нельзя сказать, что вообще ничего не происходит, это было бы неправильно. Но сказать, что намного улучшилась ситуация – трудно, по крайней мере, мне с моей субъективной точки зрения", - уточнила Короткая.

По ее словам, в бизнесе стороны должны понимать, с кем они имеют дело, ведь это вопрос бизнес культуры в целом.

Короткая пояснила, что иностранные инвесторы, впервые интересующиеся украинскими рынками, опасаются локального бизнеса. Даже того, который устойчивый и порядочный, "потому что он, как черный ящик – не понятно что там внутри, потому что нет надлежащих процедур прозрачности и раскрытия информации", - отметила заместитель бизнес-омбудсмена.

В то же время, по ее мнению, иностранные инвесторы не ощущают защищенности и со стороны государства. "В этом смысле все эти недостатки и все проблемы, которые существуют у нас с время от времени ненадлежащим налоговым администрированием, время от времени давлением правоохранительных органов – иностранные инвесторы не находятся в каком-то привилегированном состоянии, они также имеют проблемы", - пояснила Короткая.

Она также напомнила, что в Украине поднялась волна недовольства бизнеса, в том числе по инвестиционной ситуации.

Частный сектор находится в тяжелых военных условиях, как и находится все государство - это часть общества. И поэтому, когда государство действует как будто войны нет и нет этого внешнего фактора давления – такого психологического и операционного давления и приходит со своими стандартными плохими практиками – обычно общество бизнесовое реагирует очень остро. Это нужно понимать и с этим нужно работать - резюмировала Короткая.

Не способствуют этому и громкие корпоративные конфликты. Не улучшают ситуацию инвестиционные споры, вроде конфликта вокруг терминала "Олимпекс".

Напомним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одессе, которым владела в то время. Эти компании Грозы и Науменко, по данным СМИ, активно сотрудничали с компанией подсанкционного контрабандиста Вадима Альперина, лишенного украинского гражданства.

Решив не возвращать средства кредиторам Гроза и Науменко набрали кредитов в украинских банках "Восток" и "Південний" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев.

Через незамысловатую схему с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпекса", пытаясь таким способом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". Например, одну из компаний Науменко и Грозы уличили в сером экспорте зерна, которое хранилось на терминале.

А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возвращения своих средств и достаточно успешно. В частности, английский арбитраж принял решение о всемирной заморозке активов Грозы и Науменко.

Более подробно о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта". https://unn.ua/ru/news/kompaniya-grozi-i-naumenko-gnt-group-zablokirovala-rabotu-zernovogo-terminala-v-odesse-detalnaya-khronologiya-konflikta