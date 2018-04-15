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Новачок НХЛ ХК "Вегас" здобув другу перемогу на старті плей-оф Кубку Стенлі

Київ • УНН

 • 8572 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. ХК “Вегас Голден Найтс” продовжив успішний виступ у першому сезоні свого існування, вигравши вдома другий поєдинок стартового раунду плей-оф Кубку Стенлі проти “Лос-Анджелес Кінгс”, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Алекс Так відкрив цифри на табло у першому періоді, однак гості з Лос-Анджелесу відігралися в наступному ігровому відрізку завдяки шайбі Ледью. Героєм баталії став представник “Голден Найт” Ерік Хаула, який закинув шайбу на 16-й хвилині другого овертайму — 2:1.

Таким чином, “Вегас” повів в серії до чотирьох перемог з рахунком 2:0. Згідно зі статистикою, команди, які ведуть в серії до чотирьох перемог з рахунком 2:0, виграють загальне протистояння в 86,4 відсотка випадків (312-49).

Окрім того, “Голден Найтс” стали п’ятою командою НХЛ, яка зуміла виграти перші два кубкових матчі у своїй історії слідом за “Анахайм Дакс”, “Флорида Пентерз”, “Піттсбург Пінгвінз” і “Кінгз”.

Примітно, що “Лос-Анджелес” вперше з 2014 року програв два кубкових матчі поспіль. Того року команда зазнала трьох поразок від “Сан-Хосе Шаркс” у першому раунді.

Додамо, що третій матч команд пройде в Лос-Анджелесі вночі 16-го квітня.

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