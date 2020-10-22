Нова стратегія безпеки руху: презумпція вини водія може відійти на другий план

"Зменшити рівень смертності на 30 чи 50%, а то й більше – цілком можливо. Тоді ми досягнемо показників подібних тим, які зараз фіксуються у деяких країнах Західної Європи. Однак, слід зважити на те, що у самій Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року закладені певні механізми, які можуть призвести навіть до зростання (у звітах) негативних показників, при одночасному фактичному зменшенні смертності", - розповів Новицький.

Він пояснив, що змінюється сам підхід до аналізу ДТП.

"Стратегією передбачено запровадження методики CADAS для збору даних про ДТП, що правильно. Однак при цьому зміниться статистична картина – давня "презумпція винуватості водія", яка практикується у нас досі, може відійти на другий план, і поліції та фахівцям з безпеки доведеться мати справу з цілковито іншим набором даних, тобто причин та наслідків аварій, які зараз часто "загортаються" у заїжджене твердження "водій не впорався з керуванням", - зазначив він.

За словами Остапа Новицького, згідно з новим методом підрахунку, до числа жертв ДТП запропоновано зараховувати не лише тих, хто втратив життя прямо на місці пригоди (як це фіксується зараз), а й тих осіб, які померли у строк до 30 днів після отримання травм в дорожньо-транспортній пригоді. Це можливо призведе до зростання статистичних даних, однак ми матимемо реальну картину того, що відбувається на дорогах України.

"Крім того, потребує врегулювання питання збору даних про дрібні ДТП, так звані "механічні", де лише автомобілі отримують пошкодження, і такі події врегульовуються без участі поліції, усною домовленістю між учасниками або за допомогою Європротоколу. Якщо долучити ще ці числа – знову отримаємо загальне збільшення кількості ДТП, щоправда, не фактичне, а у звітах", - впевнений аналітик.

Зазначимо, що безпекою дорожнього руху в Україні опікується міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Коли я став міністром, рівень виконання програми з безпеки дорожнього руху досягав лише 38%. На сьогодні за програмою 2020 року Укрінфрапроєкт оголосив закупівлі на всі 100%. І ми працюємо надалі над тим, щоб дати якісно нове бачення, якою має бути ефективна програма безпеки", - наголосив він.

21 жовтня Кабмін затвердив нову Стратегію, метою якої є зниження рівня смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року, та на 50% до 2030 року.

"Це, у свою чергу, дозволить вберегти більше 1000 людських життів щороку”, - наголосив Криклій.