У ДСНС розповіли про нову лісову пожежу на Луганщині: відкритого вогню немає, тліють трава та деревина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Станом на вечір середи відкритого вогню поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на Луганщині немає. Загроза населеним пунктам — відсутня. Про це у своєму Telegram-каналі інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“Станом на 21:00 відкритого вогню немає, спостерігається тління сухої трави, чагарників та деревини на території Трьохізбенського лісництва”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загрози населеним пунктам немає. Обстрілів та детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається.
“Створено 3 оперативні дільниці, сили і засоби зосередженно по периметру пожежі. Особлива увага під час гасіння пожежі приділяється заходам безпеки у зв’язку із можливою наявністю ділянок що забрудненні вибухонебезпечними предметами”, — йдетясь у повідомленні.
“Піротехнічним розрахунком ДСНС проводиться обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів”, зазначили надзвичайники.
“До гасіння залучено 116 осіб та 31 од. техніки, з них від ДСНС 95 осіб та 24 од. техніки, ЗСУ 6 осіб та 2 од. техніки, лісового господарства 15 осіб та 5 од. техніки. Сформовано резерв сил ДСНС у кількості 106 осіб та 20 од. техніки, з них у смт Новоайдар 44 особи та 10 од. техніки”, відзвітували у ДСНС.
Нагадаємо, цього місяця, а саме 6 липня, у Новоайдарському районі, що на Луганщині, вже виникала лісова пожежа: на території Борівського та Охтирського лісництв на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей. Ліквідувати її вдалося лише 13 липня.
Пожежу було визначено як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. А постраждалим та родинам загиблих пообіцяли компенсації. Збитки від лісової пожежі склали орієнтовно 450 млн гривень.