В ГСЧС рассказали про очередной лесной пожар на Луганщине: открытого огня нет, тлеют сухая трава и древесина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. По состоянию на вечер среды открытого огня вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской нет. Угроза населенным пунктам — отсутствует. Об этом в своем Telegram-канале информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“По состоянию на 21:00 открытого огня нет, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории Трехизбенского лесничества”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается.
“Создано 3 оперативных участка, силы и средства сосредоточены по периметру пожара. Особое внимание во время тушения пожара уделяется мерам безопасности в связи с возможным наличием участков что загрязнении взрывоопасными предметами”, — йдетясь в сообщении.
“Пиротехнические расчетом ГСЧС проводится обследование территории на наличие взрывоопасных предметов”, отметили чрезвычайники.
“К тушению привлечены 116 человек и 31 ед. техники, из них от ГСЧС 95 человек и 24 ед. техники, ВСУ 6 человек и 2 ед. техники, лесного хозяйства 15 человек и 5 ед. техники. Сформирован резерв сил ГСЧС в количестве 106 человек и 20 ед. техники, из них в г. Новоайдар 44 человека и 10 ед. техники”, отчитались в ГСЧС.
Напомним, в этом месяце, а именно 6 июля, в Новоайдарском районе на Луганщине уже возникал лесной пожар: на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади 60 га. Впоследствии она перекинулась на поселения. Погибли 5 человек. Ликвидировать ее удалось лишь 13 июля.
Пожар был определен как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня. А пострадавшим и семьям погибших пообещали компенсации. Убытки от лесного пожара составили ориентировочно 450 млн гривен.