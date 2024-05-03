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Ноутбуки та монітори для ЗСУ: IT-коаліція відправила Україні обладнання на 900 тисяч євро

Ноутбуки та монітори для ЗСУ: IT-коаліція відправила Україні обладнання на 900 тисяч євро

Київ • УНН

 • 16998 перегляди

Збройні сили України незабаром отримають ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання на суму 900 тисяч євро від ІТ-коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом.

Збройні Сили України найближчим часом отримають ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання  на 900 тисяч євро, передане в межах ІТ коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони. 

Деталі 

Як повідомляється, обладнання вартістю 900 тисяч євро вже найближчим часом доставлять підрозділам ЗСУ. Ефективна та швидка закупівля відбулася завдяки Агенції НАТО з підтримки та постачання.

"Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один з наших пріоритетів – закрити запити  підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті. Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

Довідково 

 ІТ-коаліція- це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Також ще очікується понад 23 млн євро внесків.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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