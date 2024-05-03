Ноутбуки та монітори для ЗСУ: IT-коаліція відправила Україні обладнання на 900 тисяч євро
Київ • УНН
Збройні сили України незабаром отримають ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання на суму 900 тисяч євро від ІТ-коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом.
Збройні Сили України найближчим часом отримають ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання на 900 тисяч євро, передане в межах ІТ коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони.
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Як повідомляється, обладнання вартістю 900 тисяч євро вже найближчим часом доставлять підрозділам ЗСУ. Ефективна та швидка закупівля відбулася завдяки Агенції НАТО з підтримки та постачання.
"Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один з наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті. Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.
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ІТ-коаліція- це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Також ще очікується понад 23 млн євро внесків.