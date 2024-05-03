Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро

Вооруженные Силы Украины в ближайшее время получат ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование на 900 тысяч евро, переданное в рамках ИТ коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как сообщается, оборудование стоимостью 900 тысяч евро уже в ближайшее время доставят подразделениям ВСУ. Эффективная и быстрая закупка состоялась благодаря Агентству НАТО по поддержке и снабжению.

"Переданное оборудование улучшит связь и возможность планирования задач на тактическом уровне. Это один из наших приоритетов - закрыть запросы подразделений, касающиеся связи на фронте. Благодарна партнерам за ответственность и скорость в принятии решений", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Справочно

ІТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Украины в сфере ІТ, связи и кибербезопасности. В рамках ІТ-коалиции уже удалось собрать финансовых и материальных взносов на более 36 млн евро. Также еще ожидается более 23 млн евро взносов.