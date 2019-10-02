НКРЕКП опублікувала проект попереднього рішення про сертифікацію "Укренерго" як оператора

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 12098 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 21435 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 59600 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 48236 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 47297 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 260673 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 169566 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140137 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141180 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153232 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 55756 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 38168 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 55174 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 52085 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 23298 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 59594 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 260668 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 209777 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 326088 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 344504 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Борис Пісторіус

Рустем Умєров

Стів Віткофф

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 9254 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 55814 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 38801 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 67943 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 50056 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

НКРЕКП опублікувала проект попереднього рішення про сертифікацію "Укренерго" як оператора

Київ • УНН

 • 10066 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, опублікувала проект попереднього рішення про сертифікацію "Укренерго" як оператора системи передачі, що є вимогою закону про ринок електроенергії та директиви Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає УНН.

НКРЕКП опублікувала проект попереднього рішення про сертифікацію "Укренерго" як оператора

За даними компанії, НКРЕКП опублікувала проект попереднього рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП). Сертифікація "Укренерго" є вимогою Закону України "Про ринок електричної енергії" та директиви ЄС 2009/72, імплементація якої входить до міжнародних зобов’язань України. Сертифікація також є необхідною умовою отримання ліцензії на провадження діяльності з передачі електроенергії в новій моделі ринку.

За результатами розгляду поданих компанією документів регулятор пропонує підтвердити в цілому відповідність вимогам щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі. Зокрема, підтверджено дотримання вимог щодо відокремлення діяльності з передачі електричної енергії від діяльності з виробництва та постачання електричної енергії, у тому числі в частині управління, прийняття рішень та виконання обов’язків ОСП.

Остаточне рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" буде прийняте лише після виконання певних заходів. Ключовим серед них є внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії". Також у проекті рішення НКРЕКП зазначено, що для остаточного підтвердження сертифікації необхідно виключити зі Статуту компанії низку пунктів. Внесення змін до Статуту ПрАТ НЕК "Укренерго" належить до компетенції загальних зборів товариства. Єдиним акціонером Укренерго є держава в особі Міністерства фінансів.

Нагадаємо, НКРЕКП знизила тариф на послуги "Укренерго".

Зі слів, представника президента в Кабміні Андрія Геруса, завдяки зниженню НКРЕКП тарифу "Укренерго" майже на 20 копійок, до 11,6 копійок за кВт на годину, призведе до зниження тарифу для непобутових споживачів майже на стільки ж.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.54
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47