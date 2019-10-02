НКРЕКП опублікувала проект попереднього рішення про сертифікацію "Укренерго" як оператора

За даними компанії, НКРЕКП опублікувала проект попереднього рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП). Сертифікація "Укренерго" є вимогою Закону України "Про ринок електричної енергії" та директиви ЄС 2009/72, імплементація якої входить до міжнародних зобов’язань України. Сертифікація також є необхідною умовою отримання ліцензії на провадження діяльності з передачі електроенергії в новій моделі ринку.

За результатами розгляду поданих компанією документів регулятор пропонує підтвердити в цілому відповідність вимогам щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі. Зокрема, підтверджено дотримання вимог щодо відокремлення діяльності з передачі електричної енергії від діяльності з виробництва та постачання електричної енергії, у тому числі в частині управління, прийняття рішень та виконання обов’язків ОСП.

Остаточне рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" буде прийняте лише після виконання певних заходів. Ключовим серед них є внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії". Також у проекті рішення НКРЕКП зазначено, що для остаточного підтвердження сертифікації необхідно виключити зі Статуту компанії низку пунктів. Внесення змін до Статуту ПрАТ НЕК "Укренерго" належить до компетенції загальних зборів товариства. Єдиним акціонером Укренерго є держава в особі Міністерства фінансів.

Нагадаємо, НКРЕКП знизила тариф на послуги "Укренерго".

Зі слів, представника президента в Кабміні Андрія Геруса, завдяки зниженню НКРЕКП тарифу "Укренерго" майже на 20 копійок, до 11,6 копійок за кВт на годину, призведе до зниження тарифу для непобутових споживачів майже на стільки ж.