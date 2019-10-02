НКРЭКУ опубликовала проект предварительного решения о сертификации "Укрэнерго" как оператора
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, опубликовала проект предварительного решения о сертификации "Укрэнерго" как оператора системы передачи, что является требованием закона о рынке электроэнергии и директивы Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает УНН.
По данным компании, НКРЭКУ опубликовала проект предварительного решения о сертификации НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи (ОСП). Сертификация "Укрэнерго" является требованием Закона Украины "О рынке электрической энергии" и директивы ЕС 2009/72, имплементация которой входит в международные обязательства Украины. Сертификация также является необходимым условием получения лицензии на осуществление деятельности по передаче электроэнергии в новой модели рынка.
По результатам рассмотрения представленных компанией документов регулятор предлагает подтвердить в целом соответствие требованиям отделения и независимости оператора системы передачи. В частности, подтверждено соблюдение требований по отделению деятельности по передаче электрической энергии от деятельности по производству и поставке электрической энергии, в том числе в части управления, принятия решений и выполнения обязанностей ОСП.
Окончательное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" будет принято только после выполнения определенных мероприятий. Ключевым среди них является внесение изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии". Также в проекте решения НКРЭКУ указано, что для окончательного подтверждения сертификации необходимо исключить из Устава компании ряд пунктов. Внесение изменений в Устав ЗАО НЭК "Укрэнерго" относится к компетенции общего собрания общества. Единственным акционером Укрэнерго является государство в лице Министерства финансов.
Напомним, НКРЭКУ снизила тариф на услуги "Укрэнерго".
По словам, представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, благодаря снижению НКРЭКУ тарифа "Укрэнерго" почти на 20 копеек, до 11,6 копеек за кВт в час, приведет к снижению тарифа для бытовых потребителей почти на столько же.